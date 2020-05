Olympische Spelen zonder publiek? Doemscenario wordt hoe langer hoe meer denkbaar

Eén ding is helemaal zeker: ofwel zullen de Olympische Spelen van Tokio plaatsvinden van 23 juli tot 8 augustus 2021, ofwel zullen ze helemaal niet meer doorgaan. Met een van de scenario’s waar tot voor kort niet kon/mocht over worden gesproken, wordt steeds meer rekening gehouden: Olympische Spelen zonder publiek.

Het is de vraag van 739 miljoen euro. Gaan de Olympische Spelen in 2021 door? Dat monsterbedrag is het geschatte prijskaartje dat aan het uitstel van Tokio 2020 naar Tokio 2021 hangt. Staat nu helemaal ...