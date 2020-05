60 nieuwe besmettingen in Limburg: grootste stijging deze maand

Hasselt - Er zijn de afgelopen 24 uur zestig nieuwe bevestigde besmettingen met Covid-19 bijgekomen in Limburg. Dat is de grootste stijging deze maand.

In totaal telt onze provincie nu al 6.038 bevestigde coronabesmettingen. Het aantal bijkomende besmettingen schommelt sinds half mei rond de 25 à 30 extra bevestigde gevallen per dag, al was er op 19 mei een uitschieter van 56 bijkomende besmettingen.

De toename van 60 gevallen op één dag is de grootste dagelijkse stijging sinds 28 april, toen er 70 bijkomende besmettingen in Limburg met Covid-19 werden gerapporteerd.

Het virus is dus nog volop aanwezig in de samenleving, al kan de stijging ook worden verklaard door de toegenomen testcapaciteit bij huisdokters. In heel het land gaat het om 276 extra besmettingen, 25 meer dan de dag ervoor.

In de ziekenhuizen werden gisteren 56 nieuwe patiënten opgenomen, een duidelijke daling in vergelijking met donderdag (71). In totaal liggen er nu 1.415 coronapatiënten in de Belgische hospitalen (-33). 268 patiënten hebben nog intensieve zorgen nodig, dat zijn er 9 minder dan gisteren.

De besmettingsgraad is intussen gestegen naar 0,86. Begin mei was dat nog 0,6. Dat betekent dat elke 100 besmette personen er vandaag gemiddeld 86 aansteken. Zolang dat reproductiecijfer onder 1 blijft, krimpt de epidemie en verliest het virus aan kracht.

Er werden de voorbije 24 uur 26 sterfgevallen gemeld: 14 in woonzorgcentra en 12 in de ziekenhuizen. Het totale sterftecijfer stijgt daarmee naar 9.212.