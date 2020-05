Opnieuw minder ziekenhuisopnames, maar aantal besmettingen stijgt licht

De voorbije 24 uur zijn er in ons land 276 nieuwe besmettingen met het coronavirus bevestigd. Dat zijn er iets meer dan de dag voordien, toen er 252 nieuwe besmettingen waren. De overige trends blijven wel dalen. Zo waren er 56 nieuwe opnames, tegenover 71 opnames een dag eerder.

Dat blijkt uit de dagelijkse update van Sciensano. Op het aantal sterfgevallen is de voorbije 24 uur afgenomen. Er is sprake van 26 bevestigde gevallen, terwijl er in de update van donderdag nog 37 overlijdens moesten gemeld worden.

De druk op de ziekenhuizen blijft ook afnemen. In totaal zijn er nu nog 1.415 bedden ingenomen door coronapatiënten, 33 minder dan een dag eerder. 135 mensen mochten het ziekenhuis verlaten. Ook op de afdelingen intensieve zorg daalde de bezetting. Daar worden nu nog 268 patiënten behandeld, of negen minder dan bij de vorige update.

Ondanks de lichte stijging van het aantal vastgestelde besmettingen neemt de ziekte wel degelijk nog in kracht af. Het reproductiegetal bedraagt momenteel 0,86, wat betekent dat 100 zieken 86 anderen aansteken. Daardoor dooft de verspreiding traag uit. Het reproductiegetal is eerder al lager geweest, maar virologen gaven aan dat het getal van dag tot dag wat kan schommelen. Zolang het onder de 1 blijft, wint de ziekte niet aan kracht.

De cijfers die nu zijn gepubliceerd zeggen nog steeds weinig over de recente versoepeling van de coronamaatregelen. Zo dateert de veelbesproken ‘regel van vier’ van 10 mei. Het crisiscentrum liet woensdag nog weten dat de impact daarvan pas de komende dagen merkbaar zal worden in de cijfers.