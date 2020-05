Franse WK-winnaar veilt gouden medaille voor €65.000

Een voetballer uit de Franse selectie die in 2018 de wereldtitel won, heeft zijn gouden medaille laten veilen. De medaille, voorzien van een blauw lint met daarop de naam van wereldvoetbalbond FIFA, bracht 71.875 dollar op, omgerekend ruim 65.000 euro. Veilinghuis Julien’s Auctions wilde niet zeggen welke speler de WK-medaille beschikbaar had gesteld voor de online-veiling.

Frankrijk veroverde bijna twee jaar geleden de wereldtitel door Kroatië in de finale in Moskou met 4-2 te verslaan. In de halve finales haalden de uitgekookte troepen van bondscoach Didier Deschamps het van de Rode Duivels met 1-0.

Op de winnaarsmedaille van een van de Fransen kwamen tien biedingen binnen. Via de website van Julien’s Auctions werden ook gouden medailles geveild van het WK 1994 en het WK 2002, beiden gewonnen door Brazilië. Die brachten respectievelijk 44.000 en bijna 46.000 euro op.

Daarnaast gingen diverse spullen van de overleden topbasketballer Kobe Bryant, die eind januari het leven liet bij een helikoptercrash, onder de hamer. De veiling bracht 202.590 dollar (185.000 euro) op, acht keer meer dan verwacht. Handafdrukken van Bryant in een betonplaat leverden, met 75.000 dollar, het hoogste bedrag op.