Gigi Hadid over zwangerschap: “Mensen dachten dat ik naar de plastisch chirurg was geweest”

Topmodel Gigi Hadid bevestigde onlangs dat ze zwanger is van haar eerste kindje samen met Zayn Malik. In een interview op Instagram vertelt ze dat fans dachten dat ze was langsgeweest bij de plastisch chirurg omdat haar lichaam er plots anders uitzag.

“Ik was al zwanger tijdens de modeweken in februari”, zegt het Amerikaanse topmodel. “Door mijn zwangerschap veranderde de vorm van mijn gezicht een beetje. Mensen dachten zelfs dat ik was langsgeweest bij de plastische chirurg. Ik kreeg geregeld te horen dat ik fillers had laten plaatsen maar dat is niet het geval. Mijn gezicht is altijd al rond geweest en als het zou veranderen dan gaat het om een natuurlijk proces”

Het topmodel benadrukt dat ze geen tegenstander is van plastische chirurgie maar dat ze er zelf niet voor zal kiezen. “Ik ben een controlefreak en ik stel me altijd de vraag: stel dat het misgaat? Iedereen doet met zijn lichaam wat hij of zij wil maar ik heb geaccepteerd dat ik niet perfect ben. Als je je onzeker voelt, dan heb je ook nog altijd make-up.”

bekijk ook

Gigi Hadid krijgt internet over zich heen na ‘racistisch’ filmpje