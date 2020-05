Tijdens een digitale bijeenkomst via Zoom is een 72-jarige Amerikaan doodgestoken door zijn zoon. De twintig deelnemers zagen het gebeuren, waarna de 32-jarige zoon op de vlucht sloeg. Hij is gearresteerd.

Dwight Powers (72) was donderdagnamiddag met twintig andere mensen in gesprek via Zoom in zijn woning in Amityville, aan de zuidelijke kust van Long Island in New York, toen zijn 32-jarige zoon Thomas ...