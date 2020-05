EHBO-hulpposten HVK en RK Limburg slaan de handen in elkaar na lockdown

Hasselt - We zitten er met z’n allen op te wachten: het moment waarop de eerste publieke activiteiten en recreatieve evenementen opnieuw zullen doorgaan. De zogeheten kruisverenigingen, Het Vlaamse Kruis (HVK) en Rode Kruis Vlaanderen (RKV), sloegen de handen in elkaar en stomen hun vrijwilligers klaar voor een aangepaste aanpak binnen hun hulpposten !

Organisatoren doen voor de EHBO-ondersteuning heel regelmatig een beroep op HVK of RKV. De gekwalificeerde EHBO-vrijwilligers staan garant voor een goede hulpverlening met de nodige materialen. Na de Covid-19-piek, en naar aanleiding van de heropstart van de samenleving, dringt een herziening van zowel de gestelde EHBO-handelingen als de beschermings- en verzorgingsmaterialen zich op. Initiatiefnemer HVK contacteerde RK Limburg om een gezamenlijk draaiboek uit te werken en de anderhalve-meter-maatschappij weldra een minstens even veilige hulpverlening voor hulpposten te garanderen als in het pre-Covid-19-tijdperk.

Het welzijn en de veiligheid van alle vrijwilligers is een absolute basisvoorwaarde. Social distancing en een zeer laag risico op besmetting zowel bij de gekwetsten als de vrijwilligers is de norm.

De toegang tot de hulpposten zal daarom beperkt worden tot ‘essentiële bezoekers’. Ook in en rond de hulpposten zal signalisatie aangebracht worden en een toezichthoudend vrijwilliger zal zowel de collega-hulpverleners als de bezoekers vragen de richtlijnen nauwlettend op te volgen.

Het is niet de bedoeling dat de gekwetsten de bijkomende materiaalkosten die de verzorging met zich meebrengen dienen te betalen, daarvoor gaan de kruisverenigingen in overleg met de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Natuurlijk kan iedereen bijdragen aan de goede doelen waarvoor HVK en RK voor staan. Beiden lanceerden een stickerverkoop: HVK biedt vloerstickers aan (www.stickers.hvk.be) en RK verdeelt haar intussen gekende stripverhaal-stickers (www.rodekruis.be/gift-afdeling).

De nieuwe aanpak werd door HVK samengevat in een gezamenlijk draaiboek dat zal bijgewerkt worden aan de hand van de adviezen van de virologen en de overheid.