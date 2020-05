Reizen met mobilhome “veilige en verantwoorde manier”, zegt Marc Van Ranst

Marc Van Ranst ziet een mobilhome of caravan als het ideale vervoermiddel om mee op reis te gaan zodra het weer kan. “Dat is een verantwoorde en veilige manier van reizen”, zegt hij in een interview met Frédéric François, secretaris-generaal van de beroepsvereniging Belgian Caravan-Camping and Motorhome Association (BCCMA), bij Metro.