Promotiefinale tussen OHL-Beerschot op 1 augustus, bekerfinale op 2 augustus?

OH Leuven en Beerschot bereikten nog geen overeenstemming over een datum voor de terugmatch van de promotiefinale. Zowel de Pro League als OHL zijn voorstander van het weekend van 1 en 2 augustus. Dan zou de wedstrijd in België kunnen plaatsvinden, vermoedelijk in het stadion van OHL. De Leuvense politie liet op een informatievergadering weten dat een wedstrijd aan Den Dreef onder strikte veiligheidsmaatregelen niet uitgesloten is. Ook de federale politie, die mogelijke amokmakers uit Beerschot moet controleren, zegt niet op voorhand neen.