Wetenschappers filmen voor het eerst de geboorte van een planeet

Wetenschappers van de European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere (ESO) hebben voor het eerst gedetailleerde beelden gemaakt van wat de geboorte van een planeet kan zijn. Astronomen probeerden al jaren het moment waarop een jonge planeet ontstaat in beeld te brengen, maar slaagden daar niet in. Nu hebben ze met een telescoop de ‘twist’ gefilmd die een teken kan zijn van de geboorte van een ‘baby planeet’.

De nieuwe beelden tonen een “spiraal van stof en gas” rond de jonge ster AB Aurigae, die 520 lichtjaar van de aarde verwijderd is. Daar worden al jaren metingen gedaan, omdat wetenschappers vermoedden dat zich rond AB Aurigae een nieuwe planeet aan het vormen was.

Astronomen denken nu het bewijs gevonden te hebben om aan te tonen dat ze het bij het rechte eind hadden, aldus een publicatie van ESO in het vaktijdschrift Astronomy & Astrophysics.

Het bewijs is de ‘twist’ die gevonden is in de spiraalvormige disk. Daarin maken twee spiralen - die in tegengestelde richtingen wervelen - verbinding met elkaar. Daar accumuleert het gas en stof, aldus de wetenschappers, en dat is de locatie waar de planeet zou kunnen ontstaan.