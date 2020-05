‘Friends’ brengt kookboek uit met recepten uit de reeks

Wat hebben FC De Kampioenen en Friends gemeen? Beide series zijn jaren na de laatste aflevering nog steeds immens populair en krijgen er nog dagelijks fans bij. En om die fans te plezieren brengt de Amerikaanse serie nu een eigen kookboek uit. Of de recepten in de smaak zullen vallen, is nog maar de vraag.

In 2004 kwam er na tien jaar een einde aan de reeks ‘Friends’ en dat tot grote spijt van miljoenen fans. Maar Rachel en co. raakten niet in de vergetelheid, integendeel. De afleveringen werden keer op keer opnieuw uitgezonden en de acteurs bleven razend populair. Maar naast het herbekijken van de afleveringen, kunnen fans binnenkort ook aan de slag met de recepten uit de reeks.

In totaal staan er zeventig recepten in het boek, waaronder de vreselijke trifle die Rachel haar vrienden ooit eens voorschotelde. Maar ook Monica, die in de reeks kok was, doet haar duit in het zakje. En Phoebe? Zij verrast ons met een recept voor havermoutkoekjes.

Het boek ‘Friends: The Official Cookbook’ is momenteel enkel te bestellen op Amazon en kost ongeveer 23 euro.