Bejubeld coronavaccin dan toch niet zo doeltreffend: “Er gaan nog veel kandidaten afvallen”

Een vaccin tegen het coronavirus dat al zo ver staat dat het op grote schaal getest kan worden op mensen? Het leek er vorige maand op dat de universiteit van Oxford een grote voorsprong had genomen. Meer dan zesduizend mensen zouden het toegediend krijgen, en tegen eind dit jaar zou het klaar zijn.

Enkele weken later lijkt al die hoop vervlogen. Want de aapjes die vorige maand nog immuun leken te zijn, blijken toch niet zo beschermd tegen het coronavirus als oorspronkelijk gedacht. De aapjes blijken nog steeds besmet te kunnen raken. De hoeveelheid virus in de neuzen van de ingeënte aapjes is even groot als die in de niet-ingeënte apen. Het vaccin is dus waardeloos.

“In de race naar een vaccin gaan nog veel kandidaten afvallen”, waarschuwde epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen) toen de hoeraberichten vanuit Oxford kwamen.

Het lijkt er wel op dat gevaccineerde aapjes minder symptomen ontwikkelen. Zo krijgen ze geen longontsteking, al is het virus wel aanwezig in de longen. Maar voor een vaccin is dat natuurlijk niet voldoende. Er wordt dan ook opgeroepen om de tests op mensen voorlopig weer stil te zetten.