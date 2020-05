Minister Weyts ontkracht gerucht over heropening kleuterscholen

Mogen er binnenkort meer kinderen naar school? Daarover wordt vandaag druk vergaderd tussen de onderwijskoepels, de vakbonden en onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). Het eerste, tweede en zesde leerjaar hebben net als het zesde middelbaar hun eerste lesweek achter de rug, en daarom is het tijd voor evaluatie. Als het goed is, mogen volgende week vrijdag ook de leerlingen uit het tweede en het vierde middelbaar weer naar school.

Grote vraag is of er ook perspectief komt voor kleuters en andere lagereschoolkinderen. Infectiologe Erika Vlieghe (UZ Antwerpen), die de regering adviseert over de exitstrategie, zegt dat er epidemiologisch ...