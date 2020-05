Tot 20 procent minder zelfdodingen in coronatijd in Nederland

In de afgelopen twee maanden zijn in Nederland 15 tot 20 procent minder zelfdodingen en pogingen daartoe door de politie vastgelegd dan in dezelfde periode vorig jaar. Tegelijkertijd zijn de registraties door de politie van verward gedrag met 18 tot 20 procent toegenomen. Met name de daling van het aantal zelfdodingen is opvallend; veel deskundigen verwachten in deze tijd juist een sterke stijging.

De cijfers staan in wekelijkse rapportages over kwetsbare groepen die onderzoeker Bauke Koekkoek maakt voor het Landelijk Operationeel Team Corona (LOT-c) van Nederland. Dat is een dienstencentrum waarin onder meer de 25 veiligheidsregio’s, politie, brandweer en Defensie samenwerken om tijdens de coronacrisis op diverse gebieden de vinger aan de pols te houden.

De afname van de zelfdodingscijfers vindt de onderzoeker moeilijk te duiden. “Wat duidelijk is, is dat de sociale situatie nu echt anders is dan normaal. Er zijn nu veel meer mensen die zich ontheemd voelen. Misschien dat dit ervoor zorgt dat sommigen zich de afgelopen tijd minder ‘anders’ hebben gevoeld. Maar het kan ook zijn dat sommigen nog even afwachten wat er allemaal gaat gebeuren.”

