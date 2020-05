Frankie Slootmaekers uit Ellikom bij Meeuwen-Gruitrode heeft woensdagnamiddag een 21-jarige vrouw uit de klauwen van een dolgedraaide kerel gered. “Je zag de afdruk van zijn hele hand, elke vinger, in haar hals,” vertelt hij een dag later.

Frankie Slootmaekers woont op het gelijkvloers van een appartementsgebouw in de buurt van het skatepark en het voetbalveldje in Ellikom. Rond de klok van vier was hij woensdagnamiddag thuis gekomen en ...