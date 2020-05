Voeren -

De brandweer rukte donderdagavond uit voor een bosbrand in Teuven bij Voeren. Daar werd rook en vuur opgemerkt en bij aankomst van de hulpdiensten bleek zo’n 400 vierkante meter aan bos en heide in brand te staan. De bluswerken namen de nodige tijd in beslag. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is niet duidelijk.