Voor het eerst dit jaar steeg het kwik in het meetstation van Ukkel boven de 25 graden. Daarmee is deze Hemelvaartsdag meteen ook de eerste officiële zomerdag van het jaar.

‘Om 15.20 uur in Ukkel 26,5°C. Eerste zomerdag van 2020’, meldde weerman Frank Deboosere op Twitter. Volgens het KMI spreken we van een zomerdag wanneer in Ukkel een temperatuur boven de 25 graden ...