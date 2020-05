Voor het eerst stonden er op Hemelvaartsdag geen files richting zee en Ardennen. Limburgers brachten deze extreem warme en zonnige feestdag massaal door in eigen provincie. En daarbij werd er meer dan ooit gefietst en gewandeld.

Op de grote verkeersassen bleef het uitzonderlijk rustig. Op wandel- en fietspaden was het bijzonder druk. Limburg was vandaag the place to be. Allicht is dat een voorproefje voor de zomervakantie want dan ligt de topbestemming voor toeristen in eigen land.