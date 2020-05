De Limburgers grepen massaal naar de fiets of gingen wandelen, niet te ver van de eigen deur. We lijken de coronamaatregelen goed op te volgen, ook al zijn we de lockdown met zijn allen beu. De vrees voor een heropflakkering van het coronavirus is blijkbaar tot iedereen doorgedrongen. En dus genoten we van de rust. De tijd doden met wat rond te dwalen en onderweg even halt houden voor een ijsje. Gelukkig mocht dat nog.