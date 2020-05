“Niet de vraag of, maar wanneer Europa tweede golf moet verwachten”

Europa moet zich voorbereiden op een tweede golf van het nieuwe coronavirus, zo heeft Andrea Ammon, de directrice van het Europees centrum voor ziektepreventie- en bestrijding (ECDC), gewaarschuwd nu veel landen de lockdown beginnen te versoepelen.

De vraag is niet of er een nieuwe golf van besmettingen komt, wel “wanneer en met welke omvang”, zei ze in een gesprek met de Britse krant The Guardian.

“Het virus is rondom ons, het circuleert veel meer dan in januari en februari”, zei Ammon. De directrice van ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) benadrukte dat de cijfers over de immuniteit van de bevolking niet bemoedigend waren: “85 procent tot 90 procent” blijft blootgesteld aan COVID-19.

“Ik wil geen rampzalig beeld schetsen, maar ik denk dat we realistisch moeten zijn. Het is nu niet het moment om alles te lossen”, voegde ze eraan toe.

Europa is het zwaarst getroffen continent, met bijna 2 miljoen besmettingen, waarvan 169.932 dodelijk, vooral in het Verenigd Koninkrijk, Italië, Frankrijk en Spanje, volgens een telling van het Franse persbureau AFP.