Topviroloog waarschuwt voor ‘vaccinnationalisme’: is België klaar voor de jacht op het coronavaccin?

In heel de wereld is een race bezig om zo snel mogelijk een coronavaccin te ontwikkelen. En eenmaal het er is, begint een nieuwe strijd: die tussen landen om zo snel mogelijk vaccins voor de eigen bevolking te hebben. Volgens de farmasector zal het wel meevallen met de strijd, maar topviroloog Peter Piot waarschuwt voor “vaccinnationalisme”. En de Amerikaanse president Donald Trump sluit nu al miljoenencontracten af om als eerste in de rij te staan. België rekent op internationale solidariteit.