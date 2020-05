Daar is de warmte, daar is de airco: maar loop je dan niet meer risico op het coronavirus?

Met zonnige en warme dagen in het vooruitzicht kan de temperatuur in huis of op het werk enorm oplopen. Veel Belgen en bedrijven grijpen daarvoor terug naar airconditioning, maar hoe gevaarlijk is dat nu het coronavirus nog steeds rondgaat in ons land? Kan het zich via de lucht verspreiden en dreig je zo de mensen uit je bubbel te besmetten of besmet te worden?