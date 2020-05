Nancy Pelosi haalt uit naar Trump: “Net een kind met hondenpoep aan zijn schoenen”

De Amerikaanse politica Nancy Pelosi heeft opnieuw een sneer gegeven aan president Trump. Het is geen geheim dat de Democrate en voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, geen grote fan is van Trump. Woensdag gaf ze commentaar op de vraag of de president volgens haar “geschikt” zou zijn voor het ambt. “Het is net een kind dat binnenkomt met modder aan zijn broek, met hondenpoep aan zijn schoenen”, klonk de reactie. Pelosi noemde Trump ook “morbide obees”, maar verklaarde dat ze gewoon de woorden van dokters citeerde.