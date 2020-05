Aantal nieuwe coronabesmettingen in Limburg blijft quasi stabiel

Hasselt - De laatste nieuwe coronacijfers geven 25 nieuwe coronabesmettingen aan in Limburg. Met uitzondering van dinsdag toen er een uitschieter van 56 was, ligt dit aantal in het verlengde van de afgelopen tien dagen.

Met argusogen kijken de experten naar de coronacijfers van donderdag en vrijdag. De effecten van de op Moederdag doorgevoerde versoepelingen, zoals de bubbel van vier zullen nu hun weerslag krijgen in de cijfers. Dat stelt biostatisticus Niel Hens van de UHasselt en lid van de expertengroep GEES. Volgens Hens zijn er nu voldoende dagen verstreken om de effecten van de maatregel te zien. Sinds 10 mei is immers de bubbelregeling van toepassing waarbij u vier mensen thuis mag ontvangen. Een dag later gooiden de winkels hun deuren open en kwamen we meer uit ons kot.

5.978 besmettingen in Limburg

Nationaal wijzen de eerste resultaten op een lichte stijging van de ziekenhuisopnames. Voor de derde dag op rij ging dit cijfer de hoogte in: van 50 op dinsdag, naar 58 op woensdag om donderdag af te klokken op 71. “Mogelijk is het de invloed van de versoepeling van de maatregelen”, zegt microbioloog Hermans Goossens (UAntwerpen). “Dat gaan we in de komende dagen zien. Er zal wellicht een stijging zijn, maar ik verwacht niet dat die groot zal zijn.” Ook qua nieuwe besmettingen is er een verhoging te zien: 252 op Hemelvaartsdag tegenover 192 een dag eerder. Voor onze provincie gingen de besmettingscijfers de afgelopen drie dagen van 59 naar 19 tot 25 op donderdag en is geen sprake van een stijgende trend. Sinds 11 mei schommelt dit aantal tussen 19 en 28, uitgezonderd twee uitschieters: een negatieve met 59 en een positieve met 12 op 18 mei. In totaal raakten nu al 5.978 Limburgers besmet met het coronavirus.

Geen overlijdens in Limburgse woonzorgcentra

De provincies Antwerpen (7.688), Oost-Vlaanderen (6.309) en West-Vlaanderen (6.282) hebben Limburg intussen bijgebeend in absolute cijfers. Toch ligt in onze provincie de besmettingsgraad met 69 gevallen per 10.000 inwoners het hoogst. West-Vlaanderen komt met 53 het dichtst in de buurt. Op zon- en feestdagen is het minder evident voor de ziekenhuizen om de coronacijfers te verzamelen. Toch zien we dat de daling van het aantal opgenomen patiënten in Jessa zich voortzet en zakt naar 37 (-1). Positief is ook dat er in het Hasseltse ziekenhuis sinds 13 mei geen corona-overlijden meer te betreuren viel. De balans in het grootste Limburgse hospitaal staat er sindsdien op 91. In het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder dateert het laatste dodelijke slachtoffer van Covid-19 intussen zelfs al van 6 mei (60 in totaal). Afsluiten doen we met positief nieuws en de vaststelling dat er in de Limburgse woonzorgcentra gedurende een dag geen overlijdens te betreuren vielen die aan het coronavirus te wijten zijn.