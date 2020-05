TREND. Onder een pak of enkellange jurk? Kies voor comfort met wandelsandalen

Sportieve sandalen met klittenband maakten vorige zomer plots een opmars. En terwijl fashionista’s voordien nog liever ter plekke dood vielen dan een dergelijk paar schoenen aan te trekken, blijft hun populariteit rijzen. Zelfs bij luxemerken als Chanel en Sportmax.

Staan er komende zomer veel wandelingen in velden, bossen en duinen op het programma? Dan heb je nu het perfecte excuus om een paar trendy wandelschoenen met klittenband in huis te halen. Comfortabel zijn ze zeker, maar nu blijkbaar ook hipper dan ooit. Chanel, Sportmax en Phillip Lim gingen er volop voor en tijdens de internationale modeweken in februari verschenen heel wat influencers ermee op straat.

Hoe combineer je dit schoeisel nu met je garderobe? Regels zijn er niet echt. Influencers doen het je voor met een mantelpak, al dan niet met korte broek, of zelfs enkellange, zwierige jurken.