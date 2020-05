Toch zonnebaden aan en zwemmen in De Plas ondanks verbod

Zonnebaden, picknicken en bij momenten ook zwemmen. De richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad zijn blijkbaar nog niet helemaal doorgedrongen tot bezoekers van De Plas in Kelchterhoef. Aan het Koet leek iedereen zich wel aan de regels te houden.

Wandelen mag, maar zwemmen, picknicken en in het gras zonnebaden staan op het lijstje van wat niet toegelaten is. Toch zijn er bezoekers van De Plas in Kelchterhoef die niet konden weerstaan aan het zomerse ...