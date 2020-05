Professor Molenberghs: “We hadden terugkerende skiërs moeten isoleren”

De oorzaak van de verspreiding van het coronavirus zijn wel degelijk de skivakanties in maart in Oostenrijk en Italië geweest. Dat zegt nu ook de directeur van het ECDC, het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -Bestrijding. Volgens Geert Molenberghs, biostatisticus aan de UHasselt, hadden we de terugkerende skiërs in quarantaine moeten plaatsen. Maar, zegt hij, het virus heeft ons allemaal misleid.