Borussia Mönchengladbach speelt komend weekend in een vol stadion, met dank een duizenden “kartonnen vrienden”

Uitverkocht zal het Borussia-Park zaterdagnamiddag niet zijn voor de West-Derby tussen Borussia Mönchengladbach en Bayer Leverkusen. Maar de voetballers zullen evenmin voor lege tribunes moeten aantreden. Er zijn immers al 12.000 “kartonnen vrienden” in het stadion neergezet, en in totaal zijn er 20.000 besteld. “Het is fantastisch. Je hebt als je in het stadion traint echt het gevoel dat je niet alleen bent”, looft Borussia’s trainer Marco Rose het initiatief.