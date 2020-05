Ariana Grande herdenkt terreuraanslag in Manchester: “Er gaat geen dag voorbij dat dit ons niet beïnvloedt”

Eén dag voor de derde verjaardag van de terreuraanslag in Manchester heeft Ariana Grande een ontroerende boodschap voor haar vele fans op haar Instagram Stories geplaatst. In haar tekst benadrukt ze dat het tragische incident nog steeds een grote impact heeft op velen.

Vrijdag is het precies drie jaar geleden dat er na het concert van Ariana Grande in Manchester een bom afging in de hal tussen de concertzaal Manchester Arena en het treinstation Manchester Victoria. De Amerikaanse zangeres herdenkt nu, op de vooravond van de derde verjaardag, de tragische gebeurtenis in een ontroerende boodschap op Instagram.

“Ik wil even de tijd nemen om iedereen bij wie deze verjaardag verdriet en zwaarmoedigheid oproept mijn liefde te sturen. Er gaat geen dag voorbij dat dit jou en ons allemaal niet beïnvloedt. Ik zal de hele week en het hele weekend aan jullie denken. Mijn hart, gedachten en gebeden gaan naar jullie uit.”