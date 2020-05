Coupe aardbei, gemarineerde aardbeien met een scheutje limoen, een aardbeientaartje of gewoon lekker uit het vuistje: op een hete zomerdag smaakt het allemaal. Maar je moet de lekkernij echt goed wassen voor je ervan smult. Dat bewijst een Amerikaanse vrouw op TikTok, al kijken mensen die van de vrucht willen blijven genieten, beter niet naar bovenstaande video. “Ik ga overgeven”, aldus de vrouw tijdens het experiment. “Het is geen droom, het is echt.”