Lichte stijging aantal coronabesmettingen, 37 nieuwe overlijdens

Er werden 252 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd in ons land de afgelopen 24 uur. 37 Belgen stierven de afgelopen dag aan covid-19. Het totaal staat op 9.186 sterfgevallen.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

In de afgelopen 24 uur werden 71 patiënten opgenomen in onze ziekenhuizen. Wel mochten er ook 141 het ziekenhuis verlaten. Op intensieve zorg liggen nu 277 patiënten, dat is een daling met 36 patiënten.

Er vielen ook 37 overlijdens te betreuren, waarvan 21 in het ziekenhuis en 16 in een woonzorgcentrum. Van de in totaal 9.186 overleden personen, overleed 48 procent in het ziekenhuis, en 51 procent in een woonzorgcentrum.

In totaal telt ons land 56.235 bevestigde besmettingen. Dat is een stijging van 252 personen ten opzichte van gisteren. Van de nieuwe besmettingen wonen 175 mensen in Vlaanderen, 56 in Wallonië en 21 in Brussel.

In de persconferentie gisteren verduidelijkte het Nationaal Crisiscentrum dat de effecten van de versoepelingen van de maatregelen, die gelost werden tussen 4 en 18 mei, nog niet zichtbaar zijn in de cijfers. Op 10 mei was het Moederdag en werden mensen toegelaten om hun bubbel uit te breiden naar vier extra personen. In de komende dagen moet duidelijk worden of dit een effect heeft gehad op de cijfers.

LEES OOK. Niel Hens: “Effecten van versoepeling worden pas vandaag en morgen duidelijk”

bekijk ook

Hooikoorts versus corona: Steven Van Gucht legt verschil in symptomen uit