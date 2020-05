Met Gala is nu officieel afgelast

Midden maart kondigde Anna Wintour nog aan dat het Met Gala tot nader order uitgesteld werd door het coronavirus. Nu heeft organisator Metropolitan Museum of Art echter bevestigd dat het modegala dit jaar niet meer zal plaatsvinden.

Beroemdheden die in waanzinnige outfits over de rode loper flaneren. Dat is kort samengevat het Met Gala. Anna Wintour, hoofdredactrice van de Amerikaanse Vogue, zet mee haar schouders onder dit populaire evenement, dat door de crème de la crème van Hollywood als het meest modieuze hoogstandje van het jaar wordt beschouwd.

Midden maart kondigde Anna Wintour al aan dat het modegala, dat telkens op de eerste maandag van mei plaatsvindt, uitgesteld werd door het coronavirus. Metropolitan Museum of Art heeft nu ook officieel bevestigd dat de editie van dit jaar niet meer zal doorgaan. De bijhorende tentoonstelling ‘About Time’ wordt ingepland vanaf 29 oktober tot 7 februari 2021.

In de aanloop naar de oorspronkelijke datum van het modegala deelden heel wat beroemdheden herinneringen aan vorige edities en onthulden ze vanuit hun huizen de outfits die ze hadden willen dragen.

