Politievakbond haalt uit naar politici na uit de hand gelopen arrestatie in Brussel

Politievakbond VSOA deelt woensdag straffe beelden van agenten die worden belaagd tijdens een arrestatie. Eén agent werd opgenomen in het ziekenhuis nadat hij in het gezicht werd geschopt. “We delen die beelden om ze onder de aandacht te brengen: dit kan zo niet verder”, zegt ondervoorzitter Vincent Houssin.

De beelden zijn gefilmd woensdagavond rond 20.30 uur in een wijk in Anderlecht. “Het gaat over een arrestatie van een dader van ernstige feiten en we zien op de beelden dat de jeugd zich errond verzamelt ...