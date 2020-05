Apple en Google klaar met technologie corona-app, Kamer keurt wettelijk kader goed

Techbedrijven Apple en Google zijn klaar met de ontwikkeling van software waarmee mensen op hun telefoon gewaarschuwd kunnen worden als ze in de buurt zijn geweest van iemand met corona. Dat laten beide bedrijven in een gezamenlijke verklaring weten. In België zijn vooralsnog geen plannen om die app te gebruiken, maar er is woensdag wel al een wet rond de privacyvoorwaarden goedgekeurd.