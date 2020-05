Michael Cohen, de voormalige advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, zou donderdag de gevangenis mogen verlaten. Dat melden Amerikaanse media. Omwille van de verspreiding van het coronavirus in de gevangenis zou Cohen de rest van zijn straf in huisarrest mogen uitzitten.

De 53-jarige Cohen was in 2018 veroordeeld tot drie jaar cel. Zijn straf verstrijkt pas in het najaar van 2021, maar de vroegere vertrouweling van Trump had vorige maand gevraagd om de gevangenis van ...