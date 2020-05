Frankrijk wil Belgen met tweede verblijf als eersten toelaten, en liefst deze zomer al

De Franse staatssecretaris voor Toerisme, Jean-Baptiste Lemoyne, wil Belgen en Nederlanders met een tweede verblijf in Frankrijk voorrang geven zodra de strenge coronamaatregelen in zijn land versoepeld worden. En als het even kan deze zomer nog.

Lemoyne liet woensdagavond na afloop van een overleg tussen Europese ministers van Toerisme weten dat hij al de bezitters van buitenverblijven niet is vergeten. “Wij voelen ons net zo verbonden met hen als zij met ons”, zei hij tegen buitenlandse journalisten. “We weten dat veel Nederlanders en Belgen hier een tweede huis hebben. Het liefst zouden we tegen hen zeggen: welkom in Frankrijk. Zij hebben een band met dit land en betalen er ook belasting. Ons doel is om hen voorrang te geven.”

Hoe zo’n voorkeursregeling eruit zou moeten zien, lichtte de staatssecretaris niet toe. De vraag is dan wanneer de Franse grenzen effectief weer zullen opengaan. Op dit moment zijn ze gesloten tot 15 juni. Lemoyne noemt die datum een scharnierpunt. “Dat is de datum waarop mogelijk dingen gaan veranderen. De lidstaten zijn het erover eens dat rond dit moment de eerste beperkingen in het vrije verkeer van personen moeten worden opgeheven. Half juni komt er meer duidelijkheid.”

Komende zomer

De staatssecretaris herhaalde dat hij hoopt dat de grenzen komende zomer al opnieuw open mogen voor Europese toeristen, en dus in eerste instantie voor Belgen en Nederlanders. “We moeten een evenwicht vinden tussen de gezondheidsomstandigheden, het aanjagen van de economie en het weer toestaan van vrij verkeer van personen. We hopen binnenkort perspectieven te kunnen bieden en de regels bekend te kunnen maken aan alle francofielen, of het nu Belgen, Nederlanders, of liefhebbers uit andere landen zijn.”

Garanties had Lemoyne niet. “Maar volgens mij boeken we over het geheel genomen vooruitgang in de strijd tegen de epidemie, in de hele Europese Unie. Als dat zo doorgaat, heb ik goede hoop dat we ons weer vrij door de EU kunnen bewegen.”