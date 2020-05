Geheime ontmoetingen met Infantino lijken hoofdaanklager FIFA-schandaal kop te kosten

De Zwitserse hoofdaanklager Michael Lauber moet vrezen dat zijn twijfelachtige optreden in een strafzaak tegen Wereldvoetbalbond FIFA hem zijn baan kost. Een parlementaire commissie heeft na een verhoor besloten een afzettingsprocedure in gang te zetten. Drie geheime ontmoetingen met FIFA-baas Gianni Infantino in 2016 en 2017 lijken hem fataal te worden.