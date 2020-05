Peter Sagan blijft slokop in het peloton, Greg Van Avermaet best betaalde Belg

De Franse krant L’Equipe heeft een lijst gepubliceerd met de best betaalde wielrenners in het peloton. Drievoudig wereldkampioen Peter Sagan staat op één met een jaarloon van circa 5 miljoen euro, gevolgd door Chris Froome. Bij de Belgen komt Greg Van Avermaet als eerste in het lijstje voor: hij mag jaarlijks zo’n 1,6 miljoen euro bijschrijven op zijn bankrekening.