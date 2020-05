Ivan Leko tekent voor 2 jaar bij Antwerp

Ivan Leko wordt de opvolger van Laszlo Bölöni bij Antwerp. De contacten met de 42-jarige Kroaat waren al gelegd en hij was woensdagmiddag ook op bezoek in de Ghelamco Arena in Gent, waar voorzitter Paul Gheysens zijn kantoren heeft. De Kroaat tekent er voor twee jaar bij Antwerp.

Leko ging alvast op de foto met Gheysens en diens zoon Michael, poserend met een glaasje champagne. Vandaag werden alle details over zijn komst naar de Great Old afgerond.

De voormalige middenvelder en Kroatisch international woont op een boogscheut van de Bosuil, waar hij eind vorig seizoen nog een paar wedstrijden bijwoonde. Antwerp is voor Leko de vierde Belgische club als trainer. Nadat hij zijn schoenen aan de haak had gehangen bij Lokeren, begon hij zijn trainerscarrière in 2014 bij OHL, waar hij degradatie naar 1B niet kon vermijden. Later trok hij naar STVV, waar hij in het seizoen 2016-2017 indruk maakte – ook op Club, dat hem binnenhaalde. Vorige zomer trok hij naar Al Ain in de Verenigde Arabische Emiraten, maar daar werd de samenwerking in december al stopgezet.