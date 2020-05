In het Internationaal Ruimtestation ISS is een verhoogde concentratie benzeen gemeten, maar de bemanning loopt geen gevaar. Dat heeft een woordvoerder van het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos woensdag tegenover het staatspersbureau Ria Novosti gezegd.

“De concentratie benzeen in de lucht van het station overschrijdt de maximale waarde niet”, aldus de woordvoerder. Nagegaan wordt of de concentratie nog stijgt. Benzeen is giftig en kan kanker veroorzaken ...