ROYALS. Nog een koninklijk huwelijk uitgesteld, Kate en William spelen bingo

Prinses Beatrice is niet langer de enige die haar huwelijk moet uitstellen door de coronacrisis, ook dat van de Griekse prinses Theodora ondergaat nu eenzelfde lot. Harry en Meghan vierden deze week hun tweede huwelijksverjaardag en zijn naar verluidt closer dan ooit. En Máxima, zij brak een record. Een overzicht van het wel en wee in adellijke kringen.

De Griekse prinses Theodora (36) heeft haar huwelijk met de Amerikaanse advocaat Matthew Kumar uitgesteld. Het koppel zou later deze maand trouwen op het Griekse eiland Spetses. “Helaas zijn de feestelijkheden afgelast door Covid-19 en voorlopig is er nog geen nieuwe datum vastgelegd”, klinkt het in een statement van de koninklijke familie.

Theodora maakte haar verloving bekend in november 2018 met een zwart-witfoto op Instagram. Het koppel is al sinds 2016 samen. Theodora is de jongste dochter van koning Constantine en koningin Anne-Marie, maar al sinds 1973 is de monarchie afgeschaft in Griekenland. Ze werd in Londen geboren en verdient de kost als actrice in onder meer ‘The bold and the beautiful’.

Het tweejarig huwelijksjubileum van prins Harry en Meghan Markle is niet onopgemerkt voorbijgegaan. De twee huwden op 19 mei 2018 en zouden volgens bronnen “hechter dan ooit” zijn na alles wat er is gebeurd. “Hoewel ze iets te vieren hebben, is dit geen tijd om dat uitbundig te doen. Waarschijnlijk hebben ze teruggedacht aan alles wat er zich de afgelopen maanden heeft afgespeeld, maar verder zal het voornamelijk een familiedag zijn geweest”, zegt royaltywatcher Katie Nicholl in een reactie aan Entertainment Tonight.

“Via mijn bronnen heb ik begrepen dat Harry en Meghan het zelf ook niet echt wilden vieren, maar gewoon lekker met hun zoontje Archie thuis wilden zijn”, zegt Nicholl nog. “Ze laten zich hier en daar zien via sociale media om bepaalde liefdadigheidsorganisaties te ondersteunen, maar verder houden ze zich nu buiten de schijnwerpers. Maar vergis je niet in de liefde die Harry en Meghan voor elkaar voelen: deze twee zijn closer dan ooit door alles wat ze samen hebben moeten doorstaan.”

Foto: Isopix

Prins William en Kate Middleton hebben tijdens een virtuele ontmoeting met verpleeghuiswerkers in Wales deelgenomen aan een spelletje bingo met bewoners van het Shire Hall Care Home in Cardiff. De hertog en hertogin lachten terwijl ze de rol van bingobeller op zich namen - compleet met hun eigen bingokooi en ballen. "Catherine gaat de eerste bal uitkiezen", kondigde William aan terwijl hij een rode ballenkooi ronddraaide, die bij hun huis in Anmer Hall in Norfolk was afgeleverd. "Six and two, tickety-boo", giechelde Kate bij het voorlezen van een nummer.

And your next Bingo callers are…#ThankYouCareWorkers pic.twitter.com/iz7XWI1oku — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 21, 2020





Koningin Máxima heeft een nieuw record te pakken. Nooit eerder in de drie jaar dat de Nederlandse koninklijke familie actief is op Instagram hebben zoveel mensen op een bericht gereageerd als op haar recept voor de Argentijnse alfajores. Dat deelde Máxima op sociale media ter gelegenheid van haar 49ste verjaardag. Meer dan 110.000 likes leverden de alfajores ondertussen al op. De koekjes werden ook op Facebook zeer gesmaakt.

Behalve Eléonore, die opnieuw naar school gaat, moesten kroonprinses Elisabeth en prinsen Gabriël en Emmanuel deze week hun steentje bijdragen in deze voor velen nog steeds moeilijke periode. Ze namen de telefoon op en belden zo’n driehonderd geïsoleerde ouderen om hen een hart onder de riem te steken. Het ging om bewoners van woon-zorgcentra in heel het land. Het paleis deelde enkele foto’s van de jongeren in actie.

Deze week raakte trouwens ook bekend dat de achttienjarige Elisabeth vanaf 31 augustus naar de Koninklijke Militaire School in Brussel zal gaan. Daar zal ze sociale en militaire wetenschappen studeren. Het is het officiële begin van haar opleiding tot koningin, want in haar toekomstige rol wordt ze opperbevelhebber van het leger. Elisabeth bereidt zich nu al voor op de fysieke toelatingsproeven, door onder meer te joggen. Ook daarvan deelde het hof een foto op Instagram.

Nog nieuws over de Belgische kroonprinses dat deze week de kranten haalde: ze sport in de Blue Shadow-legging van het piepjonge Belgische merk RectoVerso, ter waarde van 165 euro. Bij het bedrijf uit Deinze waren ze laaiend enthousiast. We hadden haar die legging voor haar achttiende verjaardag in oktober cadeau gedaan. Onze sportmode wordt namelijk volledig in België gemaakt. De kroonprinses schreef ons toen een lief bedankingskaartje terug, maar we stonden er nu niet meer bij stil dat ze het had. Tot we de foto’s zagen", zei mede-oprichtster Camille Liebaert.

Voor de Zweedse kroonprinses Victoria en haar achtjarig dochtertje Estelle en vierjarig zoontje Oscar stond er een bijzondere activiteit op de planning deze week. Naar aanleiding van Wereldbijendag woensdag ging het drietal de koninklijke bijenkorven in de Hagaparken in Stockholm bezoeken. Alle drie kropen ze in een imkerpak en dat leverde enkele leuke foto’s op.