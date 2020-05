Twee nieuwe corona-overlijdens brengen totaal op 910 in Limburg

Hasselt - De jongste coronacijfers tonen twee nieuwe overlijdens in Limburg wat het totaal op 910 brengt. Het opnamecijfer stabiliseert dan weer nagenoeg: 109 tegenover 107 een dag voordien. Goed nieuws is dat het aantal besmettingen opnieuw zakt, nu naar 19.

Covid-19 heeft in onze provincie al 910 levens geëist, waarvan 511 in de rusthuizen en 399 in de ziekenhuizen. De balans steeg vergeleken met dinsdag met twee overlijdens. In het AZ Vesalius in Tongeren liet een patiënt het leven. Het tweede coronaslachtoffer viel te betreuren in een woonzorgcentrum. De Limburgse ziekenhuizen noteerden de afgelopen drie dagen vijf overlijdens. Vier van hen verloren de strijd tegen het virus in het AZ Vesalius en een vijfde in het ZOL in Genk. Positief nieuws komt er van het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder waar al veertien dagen op rij niemand meer bezweek aan Covid-19. Ook in het Maaseikse Ziekenhuis Maas en Kempen hebben ze al elf dagen geen corona-overlijden meer vastgesteld.

Meer ziekenhuisopnames

De druk op de ziekenhuizen is nagenoeg stabiel gebleven. In zes van de zeven ziekenhuizen – Pelt niet meegerekend – liggen er nu 109 coronapatiënten of twee meer dan de dag voordien. Voor het eerste in meerdere dagen viel er hier geen daling te noteren. Jessa in Hasselt telt met 38 personen – van wie vijf op intensieve – het hoogste aantal. Exact een maand geleden waren er dat zelfs nog 110 (van wie 27 op intensieve). Opmerkelijke vaststelling is de fikse stijging bij Sint-Franciscus in Heusden-Zolder in amper één dag tijd: van 8 naar 13. Een mogelijke verklaring is er niet. “Wij wachten even af of deze trend zich voort zet. Nu is het nog te vroeg om dit aan de versoepeling te koppelen”, zegt woordvoerster Diane Mombers.

Gunstig is dat er vijf patiënten de ziekenhuizen mochten verlaten waardoor dit totaalcijfer aftikt op 1.321.

Minder besmettingen

Positief nieuws komt er van het aantal besmettingen. In Limburg groeide het aantal personen dat besmet is met het virus met 19 aan. Een dag eerder stelden we nog een verrassende forse stijging met 56 patiënten vast. Enkel maandag lag met 12 het aantal nieuwe besmettingen lager dan de 19 van woensdag. Het is uitkijken naar de komende dagen of de 56 patiënten een eenmalige uitschuiver waren in een cijferreeks die een neerwaartse spiraal vertoont. Tot op vandaag is bij minstens 5.953 Limburgers het coronavirus vastgesteld. Met 69 vaststellingen per 10.000 zijn we ruimschoots de zwaarst getroffen provincie.

9.150 overlijdens

Nationaal zet de dalende trend zich voort. Er zijn 192 nieuwe besmettingen met Covid-19 vastgesteld. "De trend neemt af met ongeveer 4 procent per dag", zegt viroloog Steven Van Gucht. Dat brengt het totale aantal in ons land op 55.983. De cijfers tonen ook 42 nieuwe overlijdens. Het totale aantal sterfgevallen in ons land bedraagt nu 9.150. De ziekenhuizen moesten 58 coronazieken opnemen terwijl 160 genezen patiënten huiswaarts keerden.