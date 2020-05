Drie keer de boom in, dicht bij huis

Door de coronacrisis wordt deze zomervakantie voor velen een staycation. Wil je ook even uit je kot komen en genieten van een rustgevende omgeving? Wij zetten drie boomhutten in eigen land op een rij, die pal in het groen zijn gelegen en binnenkort hopelijk zorgeloos te boeken zijn.

Slô

Wat?

Dit concept van ondernemers Tim Goes en Toon Haverals is ontwikkeld om je volledig los te koppelen van de hectische wereld. Het domein strekt zich uit over 11 hectare groot bos tussen de Ourthe en de Lessevallei. De hutjes op palen zijn minimalistisch ingericht, een voor een met zicht op het leven tussen de bladeren van de bomen.

Waar?

Humain, in de provincie Luxemburg.

Prijs? Vanaf 150 euro per nacht

Meer info:slo-escape.com

Nutchel Cabins

Wat?

De opening van het nieuwe Forest Camp stond aanvankelijk gepland op 15 juni, maar is uit voorzorg verschoven naar 26 juni. De situatie rond toerisme wordt verder op de voet gevolgd. Als het weer mag, kun je kiezen om te verblijven in een van de 26 cabines die simpel zijn ingericht, maar wel over alle comfort beschikken. Je hebt de keuze tussen boomhutten of cabins op de begane grond.

Waar?

Martelange, Belgisch dorpje halverwege Bastogne en Arlon.

Prijs?

Vanaf 320 euro voor een midweek in een boomhut.

Meer info: www.nutchel.be

Foto: nutchel.be

In je eigen bubbel

Wat?

Als we dan toch in onze eigen bubbel moeten blijven, kun je het evenwel heel letterlijk opvatten. Geniet in deze boomhut met doorschijnende koepel als slaapkamertje van de Belgische sterrenhemel. Of gewoon van op het aanpalende terras. Glamping-faciliteiten: een tweepersoonsbed, sfeervolle lampjes, een zithoekje, een wastafel en chemisch toilet.

Waar?

Fisenne in de provincie Luxemburg, vlakbij Soy en dichtbij Durbuy.

Prijs? Vanaf 155 euro per nacht.

Meer info: glampings.be