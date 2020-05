Crisiscentrum vraagt advies aan burgemeesters over tweedeverblijvers

De discussie over de tweedeverblijvers blijft duren. Om het ministerieel besluit aan te passen en hen weer toe te laten, heeft het Nationaal Crisiscentrum woensdagmiddag aan alle gouverneurs gevraagd snel advies in te winnen bij de burgemeesters. Hun mening moet helpen de knoop door te hakken.

De regering-Wilmès raakt er maar niet uit: mogen mensen met een tweede verblijf daar straks al naartoe, of moeten ze wachten tot 8 juni? De premier staat open voor vervroegde terugkeer, maar wil die beslissing duidelijk niet alleen nemen. Eerst probeerde ze de hete aardappel door te schuiven naar de experten van de GEES, maar voorzitster Erika Vlieghe kaatste die bal dinsdagavond meteen terug. Het gaat immers niet over een wetenschappelijke kwestie, maar wel een politieke discussie.

Hele voormiddag topoverleg

Al de hele woensdagochtend is er in de Wetstraat druk gediscussieerd over de kwestie. Voorlopig zonder compromis, want Bart Raeymaekers, directeur-generaal van het Nationaal Crisiscentrum, stuurde woensdagmiddag nog een mail naar alle provinciegouverneurs. Daarin vraagt hij op “korte termijn advies van de betrokken burgemeesters over het toelaten van het verblijf in de tweede verblijfplaats waarvan men ofwel eigenaar is, ofwel huurder voor een duur van minstens één jaar”. Hij doet dat “met het oog op een eventuele aanpassing in die zin van het Ministerieel Besluit”.

Verschillende gouverneurs hebben die vraag intussen doorgestuurd naar de burgemeesters en hen tot de vooravond de tijd gegeven te reageren.

Het lijkt er dus op dat premier Wilmès die knoop niet zelf wil doorhakken en eerst de mening van de burgemeesters wil horen. Als ze daar effectief op wacht, dan wordt het krap om de tweedeverblijvers nog dit verlengde weekend toe te laten. In de Kamer krijgt de premier woensdagmiddag ook vragen over de hele kwestie.