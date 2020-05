Telenet dreigt met rechtszaak tegen Pro League: “Ze willen geld niet teruggeven voor diensten die niet zijn geleverd”

Het conflict tussen Telenet en de Pro League over de eventuele terugbetaling van televisierechten dreigt te escaleren. Het bedrijf vraagt een formele vergadering met de Pro League. Als die daar niet op ingaat, stapt Telenet naar de rechter.

In een reactie aan Belga laat Telenet woensdag weten dat de Pro League afwijzend heeft gereageerd op de brief die Telenet had verstuurd en waarin wordt gevraagd om een proportionele terugbetaling van de televisierechten aan de rechtenhouders Telenet, Proximus en VOO. Die eisen een deel van de koek terug nu het Belgisch kampioenschap vroegtijdig is beëindigd en er geen play-offs worden gespeeld.

“Wij hebben deze week een antwoord gekregen van de Jupiler Pro League op onze vorige brieven. In dat antwoord laat de JPL weten niet de intentie te hebben om het voorschot terug te betalen voor de diensten die niet zijn geleverd. We hebben nu opnieuw een brief naar JPL gestuurd met daarin de vraag, zoals expliciet in het contract is opgenomen in het geval van een conflict, om een formele vergadering met hen te hebben. Als de JPL dat weigert, dan zal Telenet geen andere keuze hebben dan hen gerechtelijk te vervolgen.”