Ooit een wereldhit gescoord, nu zingt Pia Zadora in een Italiaans restaurant

Er was eens een steenrijke vent die succes wilde kopen voor zijn 31 jaar jongere vrouw. Het lukte hem. Tweemaal zelfs: een keer in de filmwereld, een keer in de muziek. Die jongere vrouw was Pia Zadora (67), die in 1984 de pophit When the rain begins to fall uitbracht, een duet met Michael Jacksons broer Jermain. De rijke vent stierf vorig jaar. Maar zijn ex Pia, zij blijft plaatjes maken, al is ze half doof door haar gewelddadige zoon.