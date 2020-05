Deze eenjarige chef-kok heeft meer volgers dan pakweg Sergio Herman

Kobe Eats, de Instagrampagina van de eenjarige Amerikaanse baby, telt ondertussen meer dan een miljoen volgers. Die vergaarde de minichef door in de potten te roeren. Al krijgt hij daar wel wat hulp voor van souschef mama.

Met zijn rode koksmuts aan en zijn keukenschort is Kobe sowieso de schattigste chef die op sociale media circuleert. Daar zijn heel wat mensen het mee eens, want het jongetje heeft meer dan een miljoen volgers op Instagram en ook nog eens bijna een half miljoen op TikTok. Dat zijn er pakken meer dan Sergio Herman en Jeroen Meus samen.

In de filmpjes zien we de baby pizzadeeg kneden, chocoladekoekjes maken en vlees marineren. Alles wordt dan wel aangereikt en afgewerkt door zijn mama of papa, toch heeft het ventje er duidelijk heel wat plezier in. En net zoals bij elke goede chef hoort van alles eens proeven er ook bij. Aandoenlijk!