Moordenaar Wies Donders krijgt 10 maanden cel extra voor drugsbezit

Maasmechelen -

Assisenklant Hikmet Emre is woensdag in Hasselt veroordeeld tot 10 maanden cel en 8.000 euro boete voor cannabisbezit in de gevangenis. Of het hem veel kan schelen is de vraag, want hij zit een levenslange gevangenisstraf uit voor de roofmoord op 64-jarige weduwe Wies Donders in Eisden-Dorp.