Vandaag wordt het tot 25 graden, morgen is het volop zomerweer. “In de tuin van de mensen wordt het donderdag zeker 30 graden”, zegt HBvL-weerman Ruben Weytjens.

