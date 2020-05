Sissy-Boy opent nieuwe webshop en is zo helemaal terug

De Nederlandse winkelketen Sissy-Boy ging in april 2019 failliet, maar werd al snel van de ondergang gered. Hoewel de winkels openbleven, werd de webshop opgeschort. Ook die is nu terug van weggeweest.

Sissy-Boy kwam vorig jaar in woelig water terecht en kampte al een tijdje met tegenvallende verkopen. Uiteindelijk ging het Nederlandse merk failliet, maar enkele dagen later werd er met Termeer Groep, het moederbedrijf van Sacha en Manfield, een nieuwe overnemer gevonden.

De keten, die in 1982 werd opgericht, heeft in ons land winkels in Knokke-Heist, Gent, Hasselt, Brugge en Antwerpen. Die gingen enkele dagen na het faillissement alweer open, maar dat was niet het geval voor de webshop. Een jaar lang bleef het daar stil, tot nu. De kledingstukken en interieurspullen kun je nu weer gewoon via die weg kopen.

Termeer liet ook al weten dat er in België nog nieuwe winkels zullen bijkomen. “We zijn al in onderhandeling voor nieuwe locaties”, klinkt het.